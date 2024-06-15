شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مبادرة رائدة لخدمة ضيوف الرحمن من فئة الصم والان نبدء بالتفاصيل

خدمة ضيوف الرحمن من فئة الصم

مبادرة ”نعم أستطيع“

الدمام - شريف احمد - قدمت جمعية ”لأجلهم“ لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالدمام، مبادرة رائدة لخدمة ضيوف الرحمن من فئة الصم، من خلال ترجمة مناسك الحج بلغة الإشارة.وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاركة الجمعية في مبادرة ”خدمتكم شرف“ بمطار الملك فهد الدولي بالدمام.وأكد الدكتور مجدي خالد البهكلي، مشرف مكتب الجمعية بالدمام، أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل أداء مناسك الحج على الحجاج الصم، من خلال توفير ترجمة شاملة للمناسك بلغة الإشارة.هذا بالإضافة إلى توفير باركود يمكن تحميله على الهاتف الجوال، يتضمن أرقام الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وفئة الصم بشكل خاص.وأوضح البهكلي أن الجمعية تأسست عام 1439 هجرية، وتقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة فوق سن 18 سنة، وتخدم حاليًا 93 منتسبًا في المنطقة الشرقية. وتسعى لخدمة ما بين 200 إلى 250 فردًا سنويًا، وقد نجحت حتى الآن في تأهيل 42 حالة من الجنسين.وأشار إلى أن الجمعية أطلقت مبادرة ”نعم أستطيع“ التي تهدف إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على الزخارف الإسلامية والسعودية، وتوظيفهم في الجمعية لإنتاج أعمال فنية متنوعة.وأكد البهكلي أن الأعمال الفنية التي تنتجها هذه الفئة لاقت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، ودعا الجهات الرسمية والخيرية للاستفادة من خدمات هذه الفئة.