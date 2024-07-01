شكرا لقرائتكم خبر 16 برنامجا إثرائيا لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جمعية الطائف الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة أمس البرنامج الصيفي الثامن 2024، الذي يحتوي على حزمة من البرامج المتنوعة لجميع المسارات، و16 برنامجا إثرائيا بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور سعيد الزهراني أن البرنامج يستمر لـ 45 يوما، بدءا من الـ 5 وحتى الـ 9 مساء ويستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة من 4 سنوات إلى 45 سنة، حيث صممت البرامج لتناسب الإمكانات والقدرات البدنية والحركية والسنية والمستوي التدريبي لكل شخص، حاثا أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في البرنامج الصيفي الذي يشرف على تنفيذه نخبة من الأخصائيين والأخصائيات الممارسين والمتخصصين.

يذكر أن الجمعية تقدم العديد من البرامج والأنشطة النوعية والخدمية والرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجلسات العلاجية والدورات التدريبية، إضافة إلى خدمات التوظيف والدعم المادي والمعنوي والعمل على توفير الأجهزة المساندة لهم.

من جهة أخرى دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة تنمية القدرات قسم ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، إلى مشاركة ذوي الإعاقة في نادي «خطوة STEP الصيفي 2» والمقام بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمدينة جيزان.

ويهدف النادي إلى اكتشاف مواهب الطلبة ذوي الإعاقة وإكسابهم بعض المهارات والخبرات واستثمار الإجازة الصيفية لهم بما يعود عليهم بالفائدة، حيث يستهدف الطالبات ذوات الإعاقة في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

البرنامج الصيفي:

يستمر لـ45 يوما.

بدءا من الـ5 وحتى الـ9 مساء.

يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة:

من 4 سنوات إلى 45 سنة.

وضعت البرامج لتناسب: