اعتماد هياكل تنظيم التجمعات الصحية وتسكين الموظفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة الصحة القابضة الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، وتسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، على ألا يقل راتب أي موظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال.

وعقد المجلس اجتماعه برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل، لبحث التجهيز لانطلاق المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة مع تحديد ثلاثة تجمعات صحية كدفعة أولى للانتقال إلى شركة الصحة القابضة.

وتناول المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها مجموعة من القرارات والتوجيهات منها ضم خدمة منسوبي الخدمة المدنية بعد الانتقال وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تعد خدمة منسوبي التشغيل الذاتي مكملة بعد انتقالها وفق القرار.

وأكد المجلس أهمية إكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي تقدمه التجمعات الصحية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاهتمام بصحة الإنسان قبل مرضه، مبرزا أهمية الاستثمار في الموظفين والحفاظ عليهم، حيث تم وضع برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات الموظفين المهارية والقيادية، في سبيل أداء رسالتهم بفعالية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة في المرحلة القادمة التي تتطلب تقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيدين.

وشدد المجلس على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة على استمرارية مجانية العلاج لجميع المواطنين وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية والوصول إليها، لافتا النظر إلى جهود الشركة في الارتقاء بالخدمات الصحية للجميع، وضمان جودة الرعاية الصحية المستدامة، لوضع المملكة على خريطة الرعاية الصحية العالمية.

التحول الصحي:

* انتهاء المرحلة الأولى في نهاية العام الماضي.

* إطلاق 20 تجمعا صحيا لخدمة المستفيدين.

تطبيق 8 مسارات لنموذج الرعاية الصحية:

* مسار الجلطات القلبية.

* مسار السكتات الدماغية.

* مسار الكشف المبكر لسرطان الثدي.

* مسار الكشف المبكر لسرطان القولون.

* مسار الإصابات البليغة.

* مسار السمنة عند الكبار.

* مسار السكري عند الكبار.

* مسار الرعاية التلطيفية.