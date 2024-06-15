شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام التشريق.. 11 مسارًا تردديًا لخدمة نقل الحجاج بالحافلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 11 مسارًا تردديًا لنقل الحجاج بالحافلات بين مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق "يومي العاشر والحادي عشر" من موسم الحج 1445هـ.

في حين جرى توفير 2460 حافلة لنقل الحجاج، مما سيسهم في تسهيل تنقل الحجاج واستكمال أدائهم لمناسكهم خلال رحلتهم في موسم الحج بكل يسر وطمأنينة وسكينة. وسائل النقل للحجاج كما سيسهم ذلك أيضًا في تسهيل الوصول لوسائل النقل، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة بما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام.

سبق وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، قائلًا خلال مؤتمر صحفي بالمشاعر، إن بطاقة نسك من إنجازات موسم الحج.