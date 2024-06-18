شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإسكان NHC تحتفل بعيد الأضحى المبارك في 4 مواقع بضواحيها ومجتمعاتها العمرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان بعيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ هجري، وذلك في أربع مدن بالمملكة، شملت الرياض وجدة، وينبع، والدمام، وذلك ضمن جهودها الوطنية للإسكان لتعزيز جودة الحياة لسكّان ضواحيها ومجتمعاتها، وحرصت الوطنية للإسكان على تهيئة المساجد والجوامع للمصلين، وتخصيص أماكن للنساء، لتوفير الراحة وكل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.

وأقامت الوطنية للإسكان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك فعاليات مخصصة لسكّان ضاحية الجوهرة بجدة وضاحية خزام بالرياض وضاحية الواجهة بالمنطقة الشرقية ومشروع لؤلؤة الديار في ينبع لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء مبهجة وبيئة تفاعلية مليئة بالأنشطة والفعاليات، وذلك بهدف خلق مجتمعات حيوية وسعيدة ذات روابط عميقة ومتأصلة.

وأكدت الوطنية للإسكان التزامها المستمر بتقديم جودة حياة استثنائية، حيث إن دورها لا ينتهي عند التطوير والبناء فحسب، بل يمتد إلى توفير بيئة سكنية تفاعلية تُثري تجربة السكان وتحقق أهدافها الإستراتيجية في تنمية الحياة الاجتماعية والمعيشية بمختلف ضواحيها ومجتمعاتها.

وفي هذا السياق، خصصت الوطنية موسمًا متكاملاً تحت مسمى "موسم NHC"، يهدف إلى إحياء الفرح والاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية والترفيهية والرياضية والصحية في مختلف مشاريعها، والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين السكان، وتوفير بيئة تفاعلية ممتعة لجميع أفراد الأسرة.

