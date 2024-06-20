"المسند" يكشف تأثير ارتفاع درجة الحرارة في الصيف على الإنسان

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، الدكتور عبدالله المسند، عن تأثير درجة الحرارة في الصيف على الإنسان وسلوكه.

وقال "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": وجدت دراسة نشرتها مجلة "Nature Climate Change" أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يزيد من احتمالية وقوع النزاعات بين الأفراد بنسبة 2.4% وبين الجماعات بنسبة 11.3%.

وتابع : في دراسة نشرتها مجلة "Journal of Environmental Psychology"، تبين أن التعرض لدرجات حرارة عالية يمكن أن يقلل من القدرة على التركيز ويزيد من التوتر، مما يؤدي إلى قرارات غير مدروسة وزيادة في الأخطاء.

وأضاف، دراسة أخرى في "Journal of Economic Behavior & Organization" وجدت أن العاملين في بيئات ذات حرارة مرتفعة يكونون أكثر عرضة لاتخاذ قرارات متهورة وغير محسوبة مقارنةً بأولئك الذين يعملون في بيئات معتدلة الحرارة، والله أعلم.