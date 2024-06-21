شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ونجران.

كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 10 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي .

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.