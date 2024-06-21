شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد مليوني.. مهرجان "الماعز الدهم" يلفت الانتباه لسلالة فريدة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

منذ القدم

أركان توعوية

مزاد مليوني

المهرجان في الشتاء

تربية الماعز

الدمام - شريف احمد - ساهم مهرجان "الماعز الدهم" الأول الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بمركز مربة في تسليط الضوء على سلالة فريدة ومهمة.وشهد المهرجان حضور جماهيري كثيف ومشاركة عدد كبير من المربين والمهتمين بتربية الماعز الدهم، بهدف إبراز السلالة الفريدة كواحدة من الميز النسبية لمنطقة عسير، بالإضافة لـدعم المربين في الحفاظ على السلالة النادرة.وتجدر الإشارة إلى أن منطقة تهامة عسير إحدى أبرز معاقل سلالة الماعز الدهم منذ القدم، وتتميز بصفات فريدة من ناحية الأصالة والشكل واللون ومقاومة للظروف القاسية في المنطقة.يقول أحد مربي الماعز محمد بن ناصر: “يروي أجدادنا بأن هذا النوع من الماعز موجود منذ القدم، مستدلين بوجودها في عصر أباءهم وأجدادهم".وفي نفس السياق قال سعد بن علي عسيري: "في قريتنا مقابر من العهد الجاهلي ووجدت عظام الماعز، لكن لسنا متأكدون من أن العظام عمرها بعمر المقابر التي قد تصل لآلاف السنين أو أنها عظام حديثة؟ وهل هي نفس الفصيلة أو فصيلة أخرى؟".تضمن المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة إذ خصصت 4 أركان رئيسية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وركن أمانة منطقة عسير، وكذلك ركن مركز وقاء، وآخر لوزارة الصحة، كما تضمنت الأركان عروضًا توعوية ومعلومات عن سلالة الدهم وأهميتها في التنمية المستدامة للمجتمع المحلي.وفي إطار المهرجان، تم تخصيص مسرح للطفل حيث قدمت عروض وفقرات ترفيهية وتثقيفية للأطفال حول تربية الحيوان وأهميتها في البيئة والاقتصاد المحلي، كما تم تنظيم ورشتي عمل للتعريف بمهارات التربية والرعاية الأساسية للماعز الدهم، إضافة للتعريف بالآفات والأمراض التي تصيب الماعز.كان أحد أبرز فعاليات المهرجان المزاد الذي أقيم لبيع الماعز، إذ عرضت مجموعة متنوعة من الماعز من سلالة الدهم.وشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من قبل المهتمين والراغبين في اقتناء السلالة النادرة. وتم تحقيق نجاح كبير في المزاد، حيث بيع عدد كبير من الماعز بأسعار تنافسية ومناسبة للمشترين إذ تجاوزت إرادات المزاد المليون ريال سعودي.تمنى لاحق بن فرحان وعايض أحمد: "أن يقام المهرجان في موسم الشتاء حيث يكون الطقس جميل ومائل للاعتدال"، كما اتفقا أن المهرجان نال النجاح بشكل كبير وحضور كثيف للغاية ووجد صدى واسع وصل الى بعض دول الخليج العربي، وأن المكان استراتيجي واختيار موفق.أما المربي محمد المنتشري علق بقوله: "المهرجان منحنا فرصة التعرف على سلالة الدهم وشرفنا بالتعرف على ملاك حلال من مناطق مختلفة وتبادلنا المعارف والخبرات وكانت هذه ميزة إيجابية للمهرجان والذي نتمنى أن يتكرر ويستمر".وأشاد عدد من مرتادي المهرجان بدور وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع عسير وتفاعل الوزارة لدعم المربين وتنمية صناعة تربية الماعز في المنطقة.وثمنوا جهودها في تنظيم المهرجان الذي يساهم في تعزيز الوعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الهام، كما تمنى المربين والمشاركين في المهرجان تعزيز دور السلالة وزيادة الدعم الحكومي والاستثمارات في المجال، من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمربين والسكان في المنطقة.