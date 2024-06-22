شكرا لمتابعة خبر عن سياح فرنسيون يرون تجريتهم في منطقة الريث .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مجموعة من السياح الفرنسيين، تجربتهم الممتعة في منطقة الريث بجازان، والتي اعتبروها أفضل وجهة للتخييم وتسلق الجبال.

وفي تقرير مصور لقناة العربية السعودية، عبر هؤلاء السياح عن سعادتهم بالمكان، وبالهدوء الذي نعموا به، بعيدًا عن ضوضاء المدينة، والحياة الصاخبة التي يعيشونها فيها.

وعبروا عن استمتاعهم بالأجواء، وتسلق الجبال، والتخييم، مؤكدين أنها كانت أيام ممتعة، ومشيرين إلى أن الطعام التقليدي في المكان كان رائعًا، وكذلك العادات.