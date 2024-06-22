شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج المغادرين عبر منفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة نجران أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من المصاحف الشريفة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الإصدارات وترجمة معاني آيات القرآن الكريم، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ الوديعة، البالغ عددها (20.000) نسخة.

وأعرب الحجاج بدورهم عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة - أيدها الله - على الجهود الكبيرة لتيسير أداء فريضة الحج، منذ دخولهم إلى وقت مغادرتهم البلاد، مشيدين بما قدمته المملكة من خدمات جليلة وتسهيلات مكنتهم من إتمام شعيرتهم بيسر وطمأنينة. منفذ جديدة عرعر كما وزّعت الوزارة، ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية ، اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على الحجاج العراقيين المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ جديدة عرعر، البالغ عددها (60.000) ألف نسخة خلال الأيام القادمة.

وأعرب الحجاج المغادون عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين المولى - عز وجل - أن يبارك في جهودها، ويحفظ قيادتها وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان.