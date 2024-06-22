شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تطلق قناتها الرسمية في واتس اب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت دارة الملك عبدالعزيز منصاتها الإعلامية والتفاعلية بإطلاق قناتها الرسمية الجديدة على تطبيق المحادثات «واتس اب»، لتواكب الآفاق الحديثة في التواصل الرقمي ومتغيرات الإعلام الجديد، انطلاقا من رسالتها في إبراز منتجاتها التاريخية وجهودها في إثراء المحتوى الوطني والتاريخي، وما يصدر عنها من أخبار وبيانات وتقارير وإحصائيات ودراسات وصور ووثائق وأفلام.

ويأتي تدشين القناة كجزء من التنوع في المواد والشرائح الجماهيرية المستهدفة، الذي تثري من خلاله المحتوى الوطني والتاريخي بكل موثوقية وتنوع، لإبراز تاريخ المملكة وتاريخ العالمين العربي والإسلامي، وما يتصل بها من دراسات ومحتوى ثقافي وأدبي، اطلاعا بدورها في الإسهام بتوسيع مصادر المعرفة الموثوقة لإبراز التاريخ وحفظه وإتاحته.

كما ستمثل القناة نافذة لمنصات وبرامج ومنتجات الدارة كافة، منها برنامج «أنتمي» ومنصات حسابات دارة الملك عبدالعزيز، وحساب الملك عبدالعزيز، ومركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، وغيرها.