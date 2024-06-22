«الدارة» تطلق قناتها الرسمية في واتس اب

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ويأتي تدشين القناة كجزء من التنوع في المواد والشرائح الجماهيرية المستهدفة، الذي تثري من خلاله المحتوى الوطني والتاريخي بكل موثوقية وتنوع، لإبراز تاريخ المملكة وتاريخ العالمين العربي والإسلامي، وما يتصل بها من دراسات ومحتوى ثقافي وأدبي، اطلاعا بدورها في الإسهام بتوسيع مصادر المعرفة الموثوقة لإبراز التاريخ وحفظه وإتاحته.
كما ستمثل القناة نافذة لمنصات وبرامج ومنتجات الدارة كافة، منها برنامج «أنتمي» ومنصات حسابات دارة الملك عبدالعزيز، وحساب الملك عبدالعزيز، ومركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، وغيرها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.