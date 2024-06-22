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«الدارة» تطلق قناتها الرسمية في واتس اب

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- بواسطة أيمن الوشواش - عززت دارة الملك عبدالعزيز منصاتها الإعلامية والتفاعلية بإطلاق قناتها الرسمية الجديدة على تطبيق المحادثات «واتس اب»، لتواكب الآفاق الحديثة في التواصل الرقمي ومتغيرات الإعلام الجديد، انطلاقا من رسالتها في إبراز منتجاتها التاريخية وجهودها في إثراء المحتوى الوطني والتاريخي، وما يصدر عنها من أخبار وبيانات وتقارير وإحصائيات ودراسات وصور ووثائق وأفلام.

ويأتي تدشين القناة كجزء من التنوع في المواد والشرائح الجماهيرية المستهدفة، الذي تثري من خلاله المحتوى الوطني والتاريخي بكل موثوقية وتنوع، لإبراز تاريخ المملكة وتاريخ العالمين العربي والإسلامي، وما يتصل بها من دراسات ومحتوى ثقافي وأدبي، اطلاعا بدورها في الإسهام بتوسيع مصادر المعرفة الموثوقة لإبراز التاريخ وحفظه وإتاحته.

كما ستمثل القناة نافذة لمنصات وبرامج ومنتجات الدارة كافة، منها برنامج «أنتمي» ومنصات حسابات دارة الملك عبدالعزيز، وحساب الملك عبدالعزيز، ومركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، وغيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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