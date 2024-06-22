جائزة الأمير محمد بن سلمان تستقطب المثقفين في بكين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية في فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب لعام 2024م.

‏وتفاعل زوار الجناح من الوسط الثقافي الصيني مع برامج الجائزة المتنوعة: فكرة وأهدافا وفروعا، التي تتناول مجالات ثقافية وإبداعية متنوعة، تمنح لفئتين: فئة النخب الثقافية، وفئة الشباب وتم الرد على جميع استفساراتهم المتعلقة بالجائزة.

وأبدى زوار المعرض إعجابهم بهذه الجائزة بكونها أداة فاعلة ومميزة لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

ولإتاحة الفرصة أمام عدد من الفعاليات الثقافية الصينية المختلفة؛ تقام على هامش المعرض ندوة ثقافية تعريفية عن الجائزة يشارك فيها أمين عام الجائزة الدكتور عبدالمحسن العقيلي، وعميد كلية اللغات بجامعة بكين الدكتور فوجي مين، ويقدم الندوة مدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر المبارك.

وجاء إنشاء الجائزة بناء على الموافقة السامية الكريمة؛ إيمانا من المملكة بأهمية الثقافة والفنون والآداب في تعزيز التواصل الحضاري وتعميق التقارب الثقافي بين البلدين الصديقين واستثمارا لما يمتلكه البلدان إنسانيا ورمزيا وماديا من إرث حضاري وثقافي ممتد في تاريخه، وفاعل في حاضره، وواعد في مستقبله.

عن الجائزة: