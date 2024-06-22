شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتساقط البرد وجريان الأودية.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات القرى والعقيق وبلجرشي والمندق وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً. أمطار على جازان نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتشمل محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، والحرّث، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد. طقس حار على المدينة كان المركز الوطني للأرصاد، نبه من موجة طقس حارة على منطقة المدينة المنورة.

وشملت تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة تصل إلى ( 49_50 ) درجة مئوية على المدينة المنورة وبدر والعلا وخيبر والعيص ووادي الفرع وينبع النخل.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ 11 صباحا واستمرت حتى الساعة الـ 5 مساءً.