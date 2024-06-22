أكثر من 5 آلاف مصل في انتظار إمام الفزعة

يعاني جامع الملك فهد في مشروع الإسكان العاجل في حي الشرفية بجدة من عدم وجود إمام ومؤذن للجامع الوحيد بالإسكان منذ عدة شهور.

ويتناوب أهل الخير والفزعة في الأذان

والصلاة بالمصلين في الجامع، وكان آخرها اليوم في خطبتي الجمعة حيث لا يوجد أي إمام وانتظر أكثر من 5 آلاف مصل كثيرا يتلافتون في بعض وينتظرون الفرج من أهل الفزعة للصلاة بهم.

وحين كثر الهرج وتضايق المصلين ، أنبرى أحد الشباب (فزعة) وصعد للمنبر وخطب في الناس.

يقول عبدالله الغامدي إن جامع الملك فهد يعاني من عدم وجود إمام أو مؤذن منذ عدة شهور ولم نجد أي تعاون أو تجاوب من المسؤولين في فرع الوزارة في جدة. وتسأل: أين دور المراقبين في الرفع بحال ووضع الجامع منذ عدة شهور ؟

وقال محمد بن علي إنهم يحملون المسؤولية كاملة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة في عدم الاهتمام بالجامع وحل مشاكلة بايجاد إمام ومؤذن له.

وناشد عبدالرحمن القرني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالتدخل في الأمر ومحاسبة المقصرين بحق هذا الجامع المصلين به.