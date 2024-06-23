شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.

ويأتي هذا عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ. مغادرة حجاج بيت الله الحرام وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ الدولية لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام.

ودعمت منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية؛ لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.