بالفيديو.. مختص في السيارات يكشف أضرار وقوف السيارة للانتظار والمحرك في وضع تشغيل

صحيفة الخليج 365: كشف المهتم في السيارات ماجد الشيخي ، خلال لقاء مع قناة " الإخبارية" ، عن تأثير تشغيل محرك السيارة أثناء الوقوف للانتظار موضحا عدد ساعات زيت اسيارات بالنسبة لنوعه .

وقال الشيخي : إنه عندما تقف بالسيارة عند إشارة مرور أو أمام المدارس لأولادك أو في انتظار أهلك كل هذا يستهلك من عمر زيت.

وتابع: أن استهلاك الزيت يٌحتسب بعدد الساعات التي اشتغلها المحرك . مٌضيفا : فالزيت اللي يمشك 5 آلاف غيره على 4 آلاف كيلو وما إلى ذلك .

وأردف: الوقوف يستهلك العمر الافتراضي للزيت ، فالخبراء يقولون أن كل ساعة تقف فيها انتظار والمحرك شغال ، هذه احسبها 25 إلى 30 كيلو زيادة على عداد المشي اللي مشيته .

واستطرد: يختلف عدد ساعات زيت السيارة بالنسبة لنوعه ، فإذا استخدمت زيت معدني الرخيص تقريبا لا يعدي 200 ساعة ، لكن لو زيت مع تخليقي 100% تقريبا عدد تشغيله لـ 700 ساعة .