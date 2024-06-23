شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المدينة المنورة تستقبل رُطب النخيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل أسواق ينبع هذه الأيام بواكير الرطب بجميع أنواعه من مزارع ينبع النخل وقراها.

ويشهد سوق ينبع للرطب هذه الأيام جلب كميات من الرطب للسوق بجميع أنواعه كاللونة والربيعة والبرني.

وتتراوح الأسعار حسب النوع والجودة من 10 ريالات إلى 50 ريالاً للصندوق الواحد سعة 3 كيلوجرامات.

