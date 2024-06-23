شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. استئصال ورم يزن 7 كيلو من سيدة نيجيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنهاء معاناة سيدة نيجيرية الجنسية غير متزوجة من ورم يزن ٧ كيلو حجم طفلين.

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى استقبال الحالة وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن ونزيف حاد أدى لفقر دم نتيجة وجود ورم ضخم بالرحم مع التصاقات شديدة بالأمعاء والجهاز البولي نتيجة إجراء عمليات سابقة. استئصال الورم بنجاح وأضاف: وبعد معاينة الحالة وعمل الفحوصات والأشعات اللازمة وتأمين وحدات الدم من قسم المختبر وبنك الدم، شُكل الفريق الطبي على الفور من أطباء النساء والتوليد والمسالك البولية والجراحة العامة والتخدير، بالتعاون مع فريقي الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية من مستشفى النور التخصصي

وجرى استئصال الورم بنجاح وإرساله لقسم المختبر وبنك الدم لعمل التحاليل اللازمة مع السيطرة على حالة المريضة، دون حدوث أية مضاعفات.

وتكللت العملية بنجاح دون أي مخاطر في أثناء وبعد العملية، التي استغرقت حوالي ٧ ساعات، فيما تتمتع السيدة بصحة جيدة الآن.