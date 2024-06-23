شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي ينقذ حاجة مصرية من الشلل والان نبدء بالتفاصيل

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جراحة المخ والأعصاب

الدمام - شريف احمد - استقبل فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك عبدالعزيز، عضو تجمع مكة المكرمة، حاجة مصرية تم تحويلها من مستشفى شرق عرفات بعد أدائها شعائر الوقوف بعرفة تعاني من شلل مفاجئ في النصف الأيمن من جسدها.وفور وصولها إلى قسم الطوارئ، وفي وقت وجيز أظهرت الفحوصات بالأشعة المقطعية وجود نزيف حاد داخل الرأس، مما تسبب في ضغط على المخ وضعف شديد في العضلات وصعوبة في النطق.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن الفريق الطبي أجرى عملية جراحية لتفريغ النزيف باستخدام التخدير الموضعي، مما سمح لهم بمتابعة حركة المريضة أثناء العملية، ونجحت الجراحة وتمكنت المريضة من تحريك أطرافها.وبعد العملية، نُقلت المريضة إلى قسم جراحة المخ والأعصاب دون الحاجة إلى العناية المركزة، واستعادت قدرتها على المشي وقوتها الكاملة في اليوم التالي.وأضاف التجمع أن المريضة كانت تعتمد على كرسي متحرك أثناء الوقوف بعرفة وتمكنت المريضة من مغادرة المستشفى واستكمال شعائر الحج.الجدير بالذكر بأن القسم أجرى عدة عمليات جراحية باستخدام التخدير الموضعي للحجاج والمعتمرين ، مما يسمح للمرضى بمغادرة المستشفى في غضون 48 ساعة من إجراء العملية