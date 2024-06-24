شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و400 ألف مادة غذائية محفوظة من الهدر خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت حملة ”حج بلا هدر“، التي تنظمها جمعية بنك الطعام السعودي ”إطعام“ بالشراكة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي، في موسمها الثالث على التوالي من حفظ فائض من المواد الغذائية بلغ 1,418,101 مادة، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 13 ذو الحجة 1445هـ.وشهدت الحملة مشاركة واسعة من مختلف القطاعات العاملة في موسم الحج، بما في ذلك القطاعات الحكومية وشركات الحج والأوقاف غير الربحية وشركات الإعاشة والتموين. وساهم 250 موظفًا من الكادر البشري للحملة في جمع وفرز المواد الغذائية، التي تم توزيعها باستخدام 33 أسطول نقل مبرد.وتنوعت المواد الغذائية المحفوظة من الهدر، حيث شملت 981,305 وجبة غذائية، و278,907 سلة مخبوزات، و31,270 عبوة من العصائر والألبان، و30,696 عبوة مياه، و12,630 عبوة معلبات، فيما بلغ مقدار الفواكه والخضروات المحفوظة من الهدر 39,055 كيلو.بينما بلغ مقدار الحلويات 23,060 كيلو، وقُدّرت المثلجات ب 38 كيلو، وبلغ مقدار التمور 600 كيلو، أما اللحوم فقد بلغ مقدار المحفوظ منها من الهدر 20,460 كيلو، بينما بلغ فائض عدد أطباق البيض الطازج المحفوظة من الهدر 80 طبق.