السعودية | بـ 49 ْمئوية.. “الأحساء” تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و”السودة” الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.

وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 49 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 48 ْمئوية في الدمام وحفر الباطن والصمان والدهناء، و47 درجة في الخرج، و46 درجة في مكة المكرّمة والرياض وبريدة والمجمعة ووادي الدواسر والتنهات.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 19 درجة، والباحة 21 ْمئوية، وطريف 24.

وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة الباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على طول طريق الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية.

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