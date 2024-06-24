شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان السلامة المرورية.. صيانة وتحسين شبكة الطرق الداخلية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف برنامجًا لتحسين وتطوير كفاءة شبكة الطرق الداخلية في المحافظة، مع تعزيز جهود الصيانة للسفلتة والترصيف والإنارة، وتوفير الشواخص الأرضية ومحددات المسارات للرفع من مستوى السلامة المرورية والتنقل الآمن.يأتي ذلك ضمن أهداف الأمانة في تأهيل الطرق الرئيسية، من خلال تنفيذ أعمال كشط وسفلتة وصيانة وتنفيذ وسائل السلامة المرورية وبما يحقق جودة الأعمال البلدية، ويسهم في تحسين تجربة مرتادي الطرق، مع ضمان أعلى معايير السلامة وتحقيق الكفاءة المطلوبة، وفق خططها التشغيلية لأعمال التحسين الجارية للشبكة القائمة.محاور رئيسيةدعمت الأمانة أعمالها لرفع كفاءة الطرق في عدد من المحاور الرئيسية، وفق أعلى المعايير بما يضمن سلامة التنقل وخدمة مرتادي الطرق، وتكاملت هذه الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية ذات العلاقة.تم استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى السلامة المرورية، بما يتماشى مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تحسين مستوى جودة الطرق والتقاطعات داخل المدينة، والارتقاء بمستوى تعبيد الطرق والشوارع وأعمدة الإنارة وصيانتها، ومراعاة أسس ومعايير الجودة لزيادة درجة كفاءتها، ومعالجة الملاحظات في بعض الطرق والتقاطعات.رفع كفاءة الطرقعملت الأمانة على رفع كفاءة الطرق الحضرية في المدينة للتسهيل على الأهالي والزوار، وزيادة مستوى السلامة المرورية للطرق والتقاطعات والميادين عن طريق توفير أفضل الحلول للاختناقات المرورية.قطعت الأمانة مع جهات الاختصاص شوطًا طويلًا في مجال تحرير الحركة المرورية، ودعم انسيابية التدفق المروري في الشوارع والطرق، بما يضمن سرعة نقل حركة المركبات من موقع لآخر دون عوائق، وفك الاختناقات المرورية من المواقع ذات الكثافة المرورية العالية، كما هيأت شبكة الطرق الداخلية بتعزيز جهود الصيانة الدورية ومعالجة الملاحظات أولًا بأول.