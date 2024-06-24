«توكلنا» يحقق إنجازات عالمية في رحلة تطوير مستمرة لـ4 سنوات

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ويأتي ذلك المنجز الوطني في ظل الدعم المستمر والمتواصل التي تحظى به سدايا من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، لتضطلع بدورها في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي يندرج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع 70 % من مستهدفاتها.
وينسجم تطبيق «توكلنا» مع توجهات القيادة الرشيدة في تسخير التقنيات المتطورة وتعزيز التحول الرقمي؛ ويعد ضمن جهود سدايا الرامية إلى تطوير الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر للمملكة على نطاق واسع ورقمنتها لإنهاء أعمالهم اليومية في وقت قياسي وسرعة الوصول إليها ومن مكان واحد، وبلغت عدد الرسائل المرسلة عبر هذا التطبيق 500 مليون رسالة، وعمليات استعراض للمحفظة الرقمية تجاوزت 650 مليون عملية، و100 شريك في تطبيق توكلنا.
خدمات لضيوف الرحمن عبر تطبيق توكلنا:
- بوابة المناسك.
- استعراض بطاقة الحاج.
- إتاحة استعراض تصاريح الدخول إلى المشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج.
- تقديم خدمات أسعفني.
- نداء الاستغاثة.
- بطاقات التطوع بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
- خدمات (المصحف الشريف، ومواقيت الصلاة، واتجاه القبلة) بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
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