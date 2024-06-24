شكرا لقرائتكم خبر «توكلنا» يحقق إنجازات عالمية في رحلة تطوير مستمرة لـ4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق تطبيق «توكلنا» التطبيق الوطني الشامل إنجازات عالمية خلال مسيرته الممتدة إلى نحو أربعة أعوام، ويعد أحد أهم المبادرات التقنية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الذي يهدف إلى تعزيز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية في المملكة وبلورتها في تطبيق واحد يقدم 315 خدمة يستفيد منها نحو 32 مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين بالمملكة، إضافة إلى زائريها من مختلف الجنسيات لا سيما من الحجاج والمعتمرين.

ويأتي ذلك المنجز الوطني في ظل الدعم المستمر والمتواصل التي تحظى به سدايا من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، لتضطلع بدورها في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي يندرج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع 70 % من مستهدفاتها.

وينسجم تطبيق «توكلنا» مع توجهات القيادة الرشيدة في تسخير التقنيات المتطورة وتعزيز التحول الرقمي؛ ويعد ضمن جهود سدايا الرامية إلى تطوير الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر للمملكة على نطاق واسع ورقمنتها لإنهاء أعمالهم اليومية في وقت قياسي وسرعة الوصول إليها ومن مكان واحد، وبلغت عدد الرسائل المرسلة عبر هذا التطبيق 500 مليون رسالة، وعمليات استعراض للمحفظة الرقمية تجاوزت 650 مليون عملية، و100 شريك في تطبيق توكلنا.

خدمات لضيوف الرحمن عبر تطبيق توكلنا: