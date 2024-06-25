شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف بلاغ مكافحة حشرات في الشرقية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أمانة المنطقة الشرقية

أنواع متعددة

خطة أسبوعية

الدمام - شريف احمد - كثفتجهود مكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة استجابة لأكثر من 7 آلاف بلاغ تلقتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وشملت الحملة تنفيذ 12,464 جولة ميدانية واستخدام أكثر من 21 ألف لتر من المبيدات السائلة و2,784 كيلوجرام من المبيدات الصلبة.وأوضح الدكتور خالد العتيق، مدير عام الإصحاح البيئي بالأمانة، أن الفرق الميدانية تركز جهودها في المناطق التي تشهد تجمعات مائية وتنفذ أكثر من 30 جولة مكافحة أسبوعياً بالإضافة إلى الاستجابة الفورية للبلاغات.قال تستخدم الأمانة أنواعاً متعددة من المبيدات، بما في ذلك المبيدات السائلة والصلبة والمصائد الفرمونية والأشرطة اللاصقة والمصائد السلكية والضوئية، للسيطرة على اليرقات والحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض.ولفت إلى ان المبيدات السائلة تستخدم لمكافحة اليرقات والحشرات الزاحفة والطائرة «البالغة»، كما تستخدم مبيدات صلبة، وتستخدم لمكافحة الحشرات الزاحفة والقوارض.أضاف تواصل أمانة المنطقة الشرقية، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات، وآفات الصحة العامة بالمنطقة الشرقية، من خلال الفرق الميدانية، وذلك ضمن خطتها التشغيلية، وجهودها في أعمال الإصحاح البيئي للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة، مشيرةً إلى أن أعمال تكثيف مكافحة آفات الصحة العامة بحاضرة الدمام دورية من خلال خطة أسبوعية محددة تقوم بها الأمانة متمثلة بالإدارة العامة للإصحاح البيئي.وأشار إلى ان هذه الحملة المكثفة تأتي في إطار جهود الأمانة لتحسين الإصحاح البيئي وتصحيح البيئة الحضرية وتعزيز الصحة والسلامة العامة في المنطقة الشرقية.