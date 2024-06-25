شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصيني والان نبدء بالتفاصيل

بحث العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من القيادة - حفظها الله -، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في بكين، اليوم الثلاثاء، معالي نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية الفريق الأول جانغ يوشيا، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الصين الشعبية.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.فيما حضره من الجانب الصيني، معالي رئيس هيئة تطوير المعدات والتجهيزات في اللجنة العسكرية المركزية الفريق الأول شو شيويه تشيانغ، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في اللجنة العسكرية المركزية الفريق جينغ جيان فنغ، ومدير مكتب التعاون العسكري الدولي في اللجنة العسكرية المركزية اللواء لي بين، وعدد من كبار المسؤولين.