شكرا لمتابعة خبر عن محامِ : السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال عقوبة التحرش بطفل أو من ذوي الاحتياجات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي نايف المرشدي ، أن المملكة شددت على عقوبة التحرش الجنسي سواء بالأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، لتصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال .

وأوضح المرشدي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” قضية التحرش تبدأ من الشرطة ومن ثم النيابة العامة وأخيراً المحكمة لإصدار العقوبة ” .

وأشار إلى قضية التحرش تختلف من شخص لآخر ، ففي بعض الحالات يتم تخفيف العقوبة أو مضاعفاتها .

واختتم حديثه : ” يتم مضاعفة العقوبة في حالة التحرش بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له سلطة مباشرة كمدير بموظف على سبيل المثال ، أو ضد شخص من نفس الجنس أو ضد فاقد للوعي أو في حالات الكوارث ” .