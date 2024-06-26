شكرا لمتابعة خبر عن “هيئة الإذاعة والتلفزيون” تعلن بدء التسجيل في النسخة الثالثة من “شاعر الراية” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن بدء التسجيل واستقبال المشاركات الشعرية للراغبين من الجنسين للمشاركة في أكبر تجمع للشعر النبطي من خلال برنامج “شاعر الراية” الذي يأتي بنسخته الثالثة.

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وتأتي عودة برنامج شاعر الراية في نسخته الثالثة بعد أن حقق البرنامج في نسختيه الأولى والثانية مشاهدات مليونية عبر شاشة السعودية ومنصات التواصل الاجتماعي ونجاحات كبيرة على مستوى المملكة والوطن العربي، كما لاقى استحسانًا وردود أفعال إيجابية على نطاق واسع من الجمهور المتذوق للشعر.

واستضاف البرنامج عبر مواسمه السابقة نخبة من رموز الشعر النبطي في المملكة والخليج العربي، الذين تحدثوا عن بداياتهم الشعرية وحفّزوا المشاركين على إبراز أفضل ما لديهم من قصائد، وهذا يعني أن الجمهور موعود بالمزيد من المفاجآت في الموسم القادم.

وتهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال المسابقة إلى إحياء الإرث الأدبي والشعري بأسلوب مبتكر يتماشى مع حداثة وتطور العصر، والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في هذا الجانب نتاج اهتمامها ورعايتها لمجاليّ الأدب والشعر والمنتسبين إليهما، واستنادها إلى حاضر وماضٍ حافلين بالإبداع والمبدعين، باعتبارها مهادًا وموردًا خصبًا ومتجددًا للآداب والفنون الإنسانية.