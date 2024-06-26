شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. "الشؤون الإسلامية" تهدي الحجاج المغادرين 2400 مصحف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، -إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة-، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأبانت الوزارة أنه تم توزيع 2400 نسخة من المصحف الشريف وترجمة معانيه على حجاج دولة السودان المغادرين عبر الميناء.

وقد عبر الحجاج عن سعادتهم بهذه الهدية، موضحين أن مراسم الاستقبال والتوديع هي جزء من الكرم الذي تعوده الحجاج من هذه البلاد المباركة.

