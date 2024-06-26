160 مخالفة بيئية بمحمية الإمام

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات البيئية التي جرى ضبطها خلال جولات فرق الرقابة البيئية في المحميتين تمثّلت في الرعي دون تصريح، والتخييم غير المنظم، ودهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي الأنظمة البيئية، مشددةً على ضرورة المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية لضمان استدامتها جيلاً بعد جيل.
وتعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، مشيرةً إلى أن جهودها الرقابية في المحميتين تأتي دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء التي تُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
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