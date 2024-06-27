السعودية | وزارة التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب وطب القدم والتمريض في أيرلندا والطب البشري في مملكة البحرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في بكالوريوس الطب البشري، وطب القدم، والتمريض بجمهورية أيرلندا، وبكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه التخصصات متاح من اليوم الخميس 27 / 6 / 2024 حتى يوم الخميس 11 / 7 / 2024 م على رابط التقديم عبر بوابة سفير2: (سفير (moe.gov.sa).

وأكدت الوزارة على ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط بحصول المتقدم لبكالوريوس الطب البشري على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، وأن يكون حاصلاً في اختبار الإيلتس على 5.5 على الأقل، ولا يقل عن 5 في كل جزء، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلة البكالوريوس في تخصص طب القدم؛ بحصول المتقدم على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%. وفيما يخص تخصص التمريض، الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70%.

فيما أكدت على توفر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين لبكالوريوس الطب البشري بمملكة البحرين، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يزيد عمره على 20 عاماً، وحاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95٪، (3.75) من (4)، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85٪؜، وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.

وتضمنت الشروط معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي، والتفرّغ للدراسة، والإقامة في بلد الابتعاث.

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