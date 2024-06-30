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جامعة الباحة تعلن مواعيد طلبات التحويل

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واس- الباحة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تعلن مواعيد طلبات التحويل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة اليوم، عن فتح البوابة الإلكترونية "جامعتي" لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي.
وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين كليات وتخصصات الجامعة والتحويل الخارجي للعام الجامعي 1446 هـ ، ويستمر الـ 28 من شهر ذي الحجة.

الشروط والمواعيد

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الشروط والمواعيد إلى زيارة موقع وحسابات الجامعة الرسمية.
وأشارت إلى أن التقديم سيكون عن طريق بوابة "جامعتي"، مع ضرورة التقيد بالمواعيد المعلنة، والتقديم عبر النظام الإلكتروني فقط, منوهةً بأن المفاضلة ستتم بشكل إلكتروني حسب المقاعد المتاحة والمعدلات التراكمية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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