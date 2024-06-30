شكرا لقرائتكم خبر عن "العرض والطلب".. خدمة لتوفير الأدوية الناقصة في المنشآت الصحية "إلكترونيًا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤخرًا، خدمة إلكترونية عبر نظام ”رصد"، تهدف إلى تعزيز توفر الأدوية البشرية المسجلة، والإبلاغ عن نقصها، وذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لضمان حصول المرضى على الأدوية التي يحتاجونها بسهولة ويسر.

وتهدف الخدمة الجديدة، المسماة بـ "خدمة العرض والطلب"، إلى أتمتة وحوكمة عملية توفر الأدوية وتعزيز التواصل المباشر بين وكلاء الأدوية والمنشآت الصحية.

تعميم بالتجاوب مع الطلبات

وأوضحت الهيئة في تعميم لها لشركات ووكلاء الأدوية، أن الخدمة الجديدة تتيح للجهات الصحية طلب كميات من الأدوية بشكل مباشر من الوكلاء، وعلى الوكلاء والشركات والموردين الالتزام بالتجاوب مع الطلبات وتوفير الأدوية من خلالها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى ضمان توفير الأدوية في المملكة، حيث تلزم المادة الحادية والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، والمادة الرابعة والعشرون الفقرة ثالثًا من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، المصانع والمستودعات بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة، والصيدليات بإبلاغ الهيئة عن الشركات التي لا تقوم بتوفير المستحضرات الصيدلانية لها.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركات ووكلاء الأدوية إلى تسجيل الدخول في الخدمة والبدء باستخدامها وفقاً لدليل المستخدم، مؤكدةً أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بالتعاون والتنسيق لضمان نجاح هذه الخدمة وتحقيق أهدافها في خدمة المرضى وضمان حصولهم على العلاج اللازم.