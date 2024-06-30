انت الان تتابع من الأقوى.. الفيل أم مياه النهر؟.. شاهد ما حدث في جنوب الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يونيو 2024, 11:21 صباحاً

من الأقوى.. الفيل أم مياه النهر؟ هذا ما كشف عنه فيديو تم التقاطه في أحد الأنهار بولاية تاميل نادو، جنوبي الهند. وحسب وكالة "نيوز لايونز " الهندية المستقلة، وقع الحادث يوم 28 يونيو الجاري، في غابات نيلجيريس الخلابة، بضواحي مدينة كودالور. ويظهر الفيديو قطيعًا من الأفيال يحاول عبور نهر صغير جارف، وقد وقف بعضها يستكشف المكان ويحدد أفضل بقعة للعبور. وتقدم أحد الأفيال، وبدأ يسير على الصخور في أعلى شلال صغير، لكن تدفق المياه الهادر أفقده التوازن، فسقط في الماء وانقلب وجرفه التيار القوى، حتى وصل إلى بقعة هادئة في النهر وتمكن في النهاية من الخروج على الضفة الأخرى، دون أن يصاب بأذى.

كانت هذه تفاصيل خبر من الأقوى.. الفيل أم مياه النهر؟.. شاهد ما حدث في جنوب الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.