شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجوف تعلن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

البوابة الإلكترونية

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الجوف عن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام الدراسي الجامعي 1446 هـ عبر بوابة القبول الموحد.وحددت الجامعة 6 مواعيد ضمن رحلة القبول والتسجيل وبداية العام الدراسي للطلاب والطالبات المستجدين.وأوضحت أن موعد بداية استقبال طلبات القبول بعد 12 ظهراً من يوم الاثنين بتاريخ 2 محرم 1446 هـ الموافق 8 يوليو 2024 م، فيما يكون آخر موعد للتقديم وإغلاق البوابة الإلكترونية الساعة 11 مساءً من يوم السبت 7 محرم 1446 هـ الموافق 13 يوليو 2024 م، وإعلان نتائج الترشيح عبر البوابة الإلكترونية يوم الخميس 12 محرم 1446 هـ الموافق 18 يوليو 2024 م.

وأضافت الجامعة أنه يلزم على المقبولين من الطلاب والطالبات الاستفادة من رحلة تثبيت طلب القبول عبر البوابة الإلكترونية خلال الفترة من الخميس 12 محرم 1446 هـ الموافق 18 يوليو 2024 م وحتى تمام الساعة 12 ظهراً ليوم الأحد 15 محرم 1446 هـ الموافق 21 يوليو 2024 م.

وستكون بداية العام الدراسي 1446 هـ يوم الأحد 14 صفر 1446 هـ الموافق 18 أغسطس 2024 م.