شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل والقبول في 19 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس بالجامعة الإسلامية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدء التسجيل والقبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1446 هـ للسعوديين والمنح الداخلية، ابتداءً من غدٍ الاثنين الـ 25 من شهر ذي الحجة الحالي، وحتى الـ 3 من شهر محرم القادم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وبيّنت الجامعة أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية بالجامعة، تشمل 19 تخصصًا في كليات الشريعة، والعقيدة والدعوة، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية والدراسات الإنسانية، والأنظمة والاقتصاد، إضافة إلى تخصصات كليات الهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم، فيما ستعلن نتائج المرشحين وتأكيد القبول للسعوديين يوم 10 محرم القادم، فيما تعلن نتائج المرشحين من المنح الداخلية وتأكيد قبولهم يوم الـ 18 من شهر محرم القادم.



ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، وإجراءات الترشيح وآلية المفاضلة ومراحل التقديم عبر موقعها الإلكتروني.