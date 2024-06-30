شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السفير السعودي في تايلاند يستقبل ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية