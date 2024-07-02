شكرا لمتابعة خبر عن مواطن تركي يهدد سياح خليجيين أثناء جلوسهم على طاولة العشاء في إسطنبول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام مواطن تركي بتهديد سياح خليجيين، أثناء جلوسهم على طاولة العشاء في إسطنبول.

ظهر مواطن تركي خلال مقطع فيديو متداول وهو حامل سكين ويقوم بتهديد بطعن سياح خليجيين في إسطنبول، وذلك خلال جلوسهم على طاولة العشاء”.

وبدأ المواطن التركي برفع صوته عليهم بشكل مزعج في مكان عام، وقال مصور المقطع بأنه وثق كل شيء بالفيديو وسيبلغ الشرطة.

وشهدت ولاية قيصري التركية أعمال شغب وسلسلة اعتداءات وتدمير وإحراق جماعية استهدفت ممتلكات للسوريين، وذلك على خلفية انتشار أخبار مغلوطة تتعلق باتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.

وتمكنت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة من إعادة الاستقرار للمدينة لكن بعد ساعات من الاعتداءات الجماعية التي أسفرت عن أضرار جسيمة بعشرات السيارات والمحال التجارية.