شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 11 مؤثراً للجهات المختصة بسبب إعلانات عن تبرعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إحالة 11 مؤثراً إلى الجهات المختصة خلال شهر يونيو المنصرم؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المركز أن المخالفين قاموا بالإعلان عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقا لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز حرصه على تحقيق التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز ومنظومة القطاع وحرصهم على عدم استغلال المنظمات غير الربحية أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.

ولفت المركز إلى أنه أصدر إنذاراً بحق جمعية أهلية، وقرار عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقراري إعادة تشكيل مجلسي إدارة مؤقتين، وإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، إضافة إلى إصدار مخالفتي جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية.

وشدد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي.