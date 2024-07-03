شكرا لقرائتكم خبر استديو مفتوح لاستعراض مخرجات التقاء الفن والأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الفنون البصرية بالتعاون مع هيئة الأزياء الدورة الثانية من النسخة الثانية لإقامة التقاء «الفن والأزياء بتصور جديد»، التي عرضت مخرجاتها أمام الجمهور في فعالية الاستوديو المفتوح، في استوديو H18 في حي جاكس بالدرعية.

واستعرضت الدورة الثانية من الإقامة الإبداعات المتنوعة لـ15 مشاركا، بينهم 8 مواطنين ومقيمين بالمملكة، و7 من الكويت، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وإندونيسيا، وفرنسا.

وخصص أكثر من شهرين للتجريب والتعاون، نتج عنها مشروعات شخصية يقدم كل واحد منها استكشافا فريدا لموضوعات تراوح بين التراث الثقافي إلى المناظر والبيئات المحيطة، وتعرض هذه المشروعات في الاستوديو المفتوح الذي يتيح للجمهور فرصة التفاعل المباشر مع الفنانين وأعمالهم.

وتأتي «إقامة التقاء الفن والأزياء» بتصور جديد، ويعد برنامج إقامة فنية متعدد الدورات مدعوما بشكل كامل، وصمم لتعزيز التعاون بين المحترفين المبدعين العاملين في مجالات الفنون البصرية، وتصميم الأزياء، والتقييم الفني.

ويقع في حي جاكس بمحافظة الدرعية، ويوفر منصة إبداعية للمبدعين الناشئين، من السعوديين، والمقيمين، والمشاركين الدوليين، للتجريب والاستكشاف متعدد التخصصات.