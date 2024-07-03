تلاميذ يخوضون تجربة «طالب طب» لإثراء شغفهم

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وأوضح وكيل كلية الطب للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد مددين، أن البرنامج الذي يمتد أسبوعين يقدم باللغة الإنجليزية، خلال محاضرات علمية وأنشطة أكاديمية وتفاعلية، وزيارات ميدانية للمستشفى الجامعي ومركز طب الأسرة والمختبرات الطبية في الجامعة.
وأضاف مددين، بأن مثل هذه البرامج التي تنفذها الجامعة ممثلة في كلية الطب، تأتي ضمن الرؤية والرسالة التي تسعى إلى تحقيقها والتعرف عن قرب على كلية الطب وأقسامها ومجالاتها خاصة، وما نسعى إلى تحقيقه من خدمة مجتمعية تهدف إلى أن يكون لدينا جيل واع، على قدر عال من المعرفة والاطلاع، وهذا ما يجعلنا نفتخر بجيل جديد.
وأشار إلى أهمية رصد انطباعات الطلاب عن البرنامج، لتقديم الأفضل خلال الأعوام القادمة، وأن هذه التجربة من التجارب الريادية في الجامعة، كونها تركز على الطلاب واستعدادهم لمرحلة مميزة في حياتهم الجامعية.
أهداف التجربة
- التعرف عن قرب على كلية الطب.
- معرفة أقسامها ومجالاتها خاصة.
- تحقيق خدمة مجتمعية.
- تشكيل جيل واع على قدر من المعرفة.
- رصد انطباعات الطلاب عن البرنامج.
- الاستعداد لمرحلة مميزة في حياتهم الجامعية.
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