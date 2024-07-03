شكرا لقرائتكم خبر تلاميذ يخوضون تجربة «طالب طب» لإثراء شغفهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 30 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية لخوض تجربة طالب الطب، انطلقت بكلية الطب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس، فعاليات برنامج «شغف الطبي»، والذي تنظمه الكلية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة.

وأوضح وكيل كلية الطب للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد مددين، أن البرنامج الذي يمتد أسبوعين يقدم باللغة الإنجليزية، خلال محاضرات علمية وأنشطة أكاديمية وتفاعلية، وزيارات ميدانية للمستشفى الجامعي ومركز طب الأسرة والمختبرات الطبية في الجامعة.

وأضاف مددين، بأن مثل هذه البرامج التي تنفذها الجامعة ممثلة في كلية الطب، تأتي ضمن الرؤية والرسالة التي تسعى إلى تحقيقها والتعرف عن قرب على كلية الطب وأقسامها ومجالاتها خاصة، وما نسعى إلى تحقيقه من خدمة مجتمعية تهدف إلى أن يكون لدينا جيل واع، على قدر عال من المعرفة والاطلاع، وهذا ما يجعلنا نفتخر بجيل جديد.

وأشار إلى أهمية رصد انطباعات الطلاب عن البرنامج، لتقديم الأفضل خلال الأعوام القادمة، وأن هذه التجربة من التجارب الريادية في الجامعة، كونها تركز على الطلاب واستعدادهم لمرحلة مميزة في حياتهم الجامعية.

أهداف التجربة