شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.

المزاد منصة أبشر

وقالت إدارة المرور على منصة إكس: إن المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

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وحول طريقة الوصول للخدمة أوضحت، أنه يتم الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، ويليه اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.