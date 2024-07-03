شكرا لمتابعة خبر عن المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد اعتماد الأنظمة الجديدة للتقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، اعتماد الأنظمة الجديدة للتقاعد، والتأمينات الاجتماعية.

وجاء في النظام الجديد للتقاعد، أن المدة اللازمة للتقاعد المبكر هي ما بين 20 لـ 30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهر، عن النظام الحالي.

فيها يلزم النظام الجديد المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير، للحصول على معاش التعاقد المبكر، باستثناء حالات ضم المدد بين النظامية، بسبب التحول أو التخصيص.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في جدة.