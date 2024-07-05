وزير الاتصالات يختتم زيارته لواشنطن باجتماعات هادفة تعزز الشراكة في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وتطوير قطاع الفضاء السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سلسلة من الاجتماعات الهادفة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحقيق الريادة في البحث والتطوير والابتكار، وتطوير صناعة قطاع الفضاء السعودي بما يحقق رؤية 2030.

وفي مستهل زيارته، اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بمعالي وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو بمقر وزارة التجارة، كما اجتمع في مقر وزارة الخارجية بنائب وزير الخارجية الأمريكية كيرت كامبل، وفي البيت الأبيض، التقى معاليه بالمنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة أموس هوكستين، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، وأمين مجلس الفضاء الوطني الأمريكي الدكتور شيراج آر باريك، ونائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا السيبرانية والناشئة آن نيوبرغر.

وناقش معاليه في اجتماعات منفصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة والابتكار، وتقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وتقنيات ORAN، ومجال الفضاء وتقنياته، وتعزيز استكشاف استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إضافةً إلى تأهيل وتنمية المواهب الوطنية، والفرص الاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

ودعماً لنمو الاقتصاد الرقمي وتحفيزاً للابتكار والاستثمارات مع كبرى الشركات التقنية والابتكارية والفضاء الأمريكية، اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في عدة ولايات بالرئيس التنفيذي لشركة META مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لشركة Amazon Web Services (AWS) مات غارمان، والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Groq جوناثان روس، والرئيسة والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة SpaceX جوين شوتويل.

وناقش المهندس السواحه تعزيز الاستثمارات التقنية، وتحفيز رأس المال الجريء، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم الحراك الابتكاري لخدمة الإنسانية، ودعم ريادة الأعمال وفتح أبواب الفرص بين شركات القطاع الخاص في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والفضاء، وتعميق الشراكة في الخليج 365 السحابية فائقة السعة دعماً لنمو الاقتصاد الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وتنمية القدرات الرقمية، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من مجالات الفضاء والربط الفضائي، وتطوير قطاع الفضاء بما يخدم البشرية.

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