ارتفاع أسعار الذهب إلى 2358.14 دولاراً للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2358.14 دولاراً للأوقية، وصعد بأكثر من 1% خلال الأسبوع، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2366.30 دولاراً.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.45 دولاراً، فيما هبط البلاتين 0.2% إلى 1000.82 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1019.11 دولاراً، ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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