السعودية | الاعتماد السعودي يحصل على الاعتراف الدولي من المنتدى الدولي للاعتماد “IAF”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصل المركز السعودي للاعتماد -في إنجازٍ وطنيٍ جديد- على الاعتراف الدولي من المنتدى الدولي للاعتماد “IAF” في مجال شهادات نظم إدارة الجودة في كل من المجالات التالية: نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000 (FSMS), ونظام إدارة البيئة ISO 14001 (EMS), ونظام إدارة الأجهزة الطبية ISO 13485 (MDMS), ونظام إدارة الطاقة ISO 50001 (EnMS), ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 (OH&SMS).

ويعد ذلك بمثابة اعتراف دولي لجميع شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الاعتماد السعودي في تلك المجالات.

كما يعد حصول الاعتماد السعودي على الاعتراف الدولي إنجازاً داعماً للبنية التحتية للجودة في المملكة، ومعززٍ لمكانة المركز على المستوى الإقليمي والدولي، ومن شأنه أن يسهم في إحداث أثر كبير على المستوى الاقتصادي عبر رفع التجارة البينية وانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.

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