شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

رياح مثيرة للأتربة

الدمام - شريف احمد - جاءت الدمام والأحساء على رأس الأماكن الأعلى حرارة في المملكة اليوم الخميس، وسجلتا حسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، 45 درجة مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت منى والمدينة المنورة وجدة، وسجلت كل منها 43 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، والطريق الواصل بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.



كما توقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، مصحوبة برياح نشطة.

في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.