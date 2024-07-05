شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصامطة والطوال، وأمطار متوسطة على محافظات ضمد، وصبيا، وأبوعريش، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبَّه من رياح شديدة وأتربة مثارة وشبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الموج على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.

