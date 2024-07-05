السعودية | الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي وزير الصحة الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة الأردنية عمّان أمس الأول، معالي وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد عوني أبو رمضان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وذلك في إطار زيارة معاليه الحالية للمملكة الأردنية الهاشمية لتوقيع عدد من المشاريع الإنسانية.

وتناول الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني الدقيق في قطاع غزة وسبل إيصال المساعدات للنازحين هناك.

وثمن وزير الصحة الفلسطيني وقوف المملكة ممثلة بالمركز إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، معرباً عن شكره للدعم السعودي المقدم للقطاعات الصحية الفلسطينية الذي أسهم في القيام بواجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط