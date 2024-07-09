شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن التوقع الخطير الذي حذرت منه ليلى عبد اللطيف حدث بالفعل وهز دول الخليج!! خذوا حذركم فالكارثة قادمة!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رواتب طلاب كلية الملك فهد الأمنية 1446 بعد الزيادة الجديدة من بداية شهر محرم

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر توقعات سابقة كشفت عنها العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال الأشهر الماضية، وتحدثت في أحد تلك التوقعات بأن الحزن سوف يخيم على دول الخليج نهاية عام 2023، بسبب وفاة شخصية خليجية بارزة ومحبوبة من الجميع وسوف يبكي عليه كل المواطنين في دول الخليج.

وجاء إعادة نشر توقع ليلى عبد اللطيف، بالتزامن مع وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الصباح، مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما أدى إلى حالة حزن كبير في الخليج والمنطقة العربية بشكل عام، واعلنت بعض دول الخليج الحداد وتنكيس الأعلام.

ولم يكن هذا التوقع هو الوحيد الذي تحدثت فيها ليلى عبد اللطيف عن وفاة شخصية خليجية بارزة، فقد سبق أن نشرت توقع سابق حددت فيه بالإسم بأن دولة الكويت سوف تشهد حدث مفزع قبل نهاية 2023.

قالت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، أن الحزن سوف يخيم على الخليج خلال الفترة القادمة بسبب وفاة شخصية خليجية بارزة ومحبوبة من الجميع وسوف يبكي عليه كل المواطنين في دول الخليج.

واضافت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن المنطقة ستشهد خلال الفترة المقبلة حرب عنيفة، وسوف يتحول سيناريو الحرب إلى قلب البحر وتصبح حرب السفن والاساطيل وسنشهد يومًا اسودًا في تاريخ البحار، مضيفةً أنها ترى الدخان الأسود يخرج من البحر.

توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024

قالت ليلى عبد اللطيف في مستهل توقعاتها الجديدة أنها ترى موجه من الخوف والرعب تجتاح امريكا بسبب احداث مؤسفة وستكون امريكا امام انتكاسة اشبه بالكارثة.

وفي الشأن الأوروبي، قالت ليلى عبد اللطيف أنها ترى عملية اغتيال في قلب اوروبا قد تطال شخصية بارزة مما يشكل الكثير من البلبلة والاستنكار والاستفهام خاصة ان الشخصية المستهدفة هي شخصية دبلوماسية وليست عسكرية.

واضافت أنها ترى كوارث طبيعية في المانيا وايطاليا وفرنسا وحالة الطوارئ تعلن في البلاد جراء أحداث مؤسفة وذلك خلال الأشهر المقبلة.

كما توقعت حدوث فيضانات واحداث مؤسفة تحتاج تركيا مما يثير الذعر بين السكان والرئيس التركي يعلن حالة الطوارئ في البلاد.

واضافت القول: “ما اراه يحصل خلال السنوات المقبلة وخصوصا ما بين 2024 و 2025 يجعلني اقول للعالم عليكم بتخزين هذه المواد المياه والمواد الغذائية والادوية الضرورية لاننا سنمر في فترة قاهرة وعصيبة وذلك جراء الاحداث علي بعض دول العالم.

واضافت : “آرى ان الفترة المقبلة ستكون من أخطر الفترات التي ستشهدها منطقة الجنوب وخاصةً مدينة صيدا ومحيطها، فالأحداث المقبلة علي ابواب مخيم عين الحلوة لا تبشر بالخير وقد تكون الأسوأ والأصعب وآرى اشتباكات تتصعد وتتوسع وتشمل اكثر من طرف فلسطيني أو تنظيمي واري الانظار تتجه خلال هذا الحدث علي الجيش اللبناني وعلي نائب صيدا الدكتور اسامة سعد.

كما تحدثت بأن الفترة القادمة سوف تظهر أمراض تصيب المواشي والدواجن مما سيخلق حالة من الخوف والقلق عند الناس ويؤثر بشكل لافت علي اسواق وتجارة اللحوم والدواجن في دول عدة.

واضافت ليلى عبد اللطيف، بأنها ترى بأن الفترة القادمة سوف تشهد أيضاً عملية اغتيال تطال شخصية سياسية من الصف الأول علي سلم الطائرة وسنشهد حالة من البلبلة والارباك والصدمة تعم علي ارض هذا المطار.

وقالت بأن العديد من مطارات العالم سوف تشهد حالات من التأهب الشديد والاستنفار بسبب حدث عالمي مؤسف وكارثي.

وواصلت ليلى عبد اللطيف سرد توقعاتها للفترة المقبلة، موضحةً أن بعض الدول في قارة أفريقيا ستشهد المزيد من الانقلابات العسكرية وغير العسكرية وسنرى اندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقيا وأنتشار كبير للأمراض والأوبئة.

واضافت أن أصوات طلب النجدة وصرخات استغاثة سوف تطلق بشكل مباشر ومؤثر على شاشات التليفزيون من داخل احد المراكز المالية أو التجارية الكبرى في احدي دول العالم وذلك بسبب وقوع حدث مؤسف وخطير وسنرى عمليات الانقاذ بمساعدة جميع العالقين في هذا المركز.

كما توقعت خروج قوة عسكرية من الجيش المصري في مهمة عسكرية خارج الأراضي المصرية، وذلك من أجل مقادرة دولة عربية في حادث ما وسنسمع شعب هذه الدولة العربية يدعم ويبارك الخطوة أو المساعدة العسكرية المصرية وصور السيسي سوف يتم رفعها في تلك الدولة، حسب قولها.