شكرا لقرائتكم طيران ناس يتسلم الـطائرة الجديدة رقم 53 من أصل طلبية شراء 120 طائرة إيرباص A320neo ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تسلم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، الطائرة الجديدة رقم 53 من أصل طلبيته لشراء 120 طائرة مع شركة إيرباص من طراز A320neo، ضمن خطته الإستراتيجية للنمو والتوسع وزيادة حجم الأسطول التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030.

الطائرة الجديدة رقم 53

ووصلت الطائرة الجديدة رقم 53 من طراز A320neo الحديث إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليبلغ اجمالي عدد الطائرات التي تم استلامها خلال العام الجاري 2024 إلى 6 طائرات من هذا الطراز حتى شهر يوليو، والتي كانت على جدول التسليم خلال 2024 من طلبية طائرات إيرباص التي تشمل 120 طائرة، والتي كانت عند توقيعها ثاني أكبر طلبية شراء لطائرات A320neo في الشرق الأوسط، وساهمت في تعزيز مكانة طيران ناس كالطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، والمصنف ضمن أفضل أربع شركات طيران اقتصادي على مستوى العالم وفق منظمة سكاي تراكس.

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وبموازاة النمو في حجم اسطول طيران ناس، يسهم تسلم الطائرات الجديدة في توليد مئات الوظائف النوعية في قطاع الطيران بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أعلن طيران ناس مؤخرًا فتح باب التوظيف في عدة برامج شملت “برنامج طياري المستقبل”، “برنامج مهندسي المستقبل”، وبرنامج الضيافة الجوية للسعوديين والسعوديات.

زيادة حصة طائرات A320neo

وتعزز زيادة حصة طائرات A320neo في أسطول طيران ناس من التزام الطيران الاقتصادي الرائد بالاستدامة وحماية البيئة، حيث يعتبر هذا الطراز هو الأحدث والأكثر صداقة للبيئة والأعلى كفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم.